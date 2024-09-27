Израиль ударил по военному объекту в Сирии на границе с Ливаном

Вооруженные силы Израиля ударили по сирийскому военному объекту в провинции Дамаск на границе с Ливаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Сирии.

По данным ведомства, в результате были ликвидированы пятеро сирийских военнослужащих.

Накануне сирийское государственное агентство SANA сообщало, что по меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара Армии обороны Израиля по КПП Матраба на сирийско-ливанской границе.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ информировала о планах нанести удары по ряду объектов на участках границы между Сирией и Ливаном. Израильская армия также сообщала, что атакованные объекты использовались вооруженными формированиями ливанского шиитского движения «Хезболла» с целью переброски оружия с сирийской территории.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что прекращения боевых действий Израиля и ливанского движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства.

Ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху сообщил о проведении переговоров о прекращении огня в Ливане.