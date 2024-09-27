Вооруженные силы России уничтожили укрепрайон севернее Нестерянки в Запорожской области, удерживаемый украинскими войсками с лета 2022 года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

Таким образом, по словам Рогова, российские войска продвинулись на Ореховском направлении.

27 сентября командир с позывным «Як» сообщил, что российские морпехи хитростью сумели захватить позицию Вооруженных сил Украины в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения.

Также в пятницу разведчики группировки войск «Центр» рассказали о боях за Новогродовку в Донецкой народной республике, в результате которых российские войска оказались в непосредственной близости от Красноармейска (украинское название — Покровск). Благодаря данным разведчиков, российская артиллерия наносила точные и очень мощные удары по позициям ВСУ, вынудив украинские подразделения бежать в тыл.

Ранее курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР.