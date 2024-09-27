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Эксперт рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Политолог Бортник: часть украинских бригад не получает оружие больше двух лет

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

В случае если правительство США не предоставит того, что нужно президенту Украины Владимиру Зеленскому для продолжения ведения конфликта, то к 1 декабря фронт сдвинется в Днепропетровскую область. Такое мнение выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник в комментарии украинскому изданию Politeka.

«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», — заявил эксперт.

По словам Бортника, у Украины есть 14 невооруженных бригад украинской армии. Эксперт отметил, что одна из них находится в таком состоянии с момента формирования, которое было осуществлено в 2022 году.

Однако несмотря на это, считает Бортник, конфликт на Украине «завершится нескоро, не раньше чем через два года». По мнению эксперта, линия фронта к тому времени может стать «еще длиннее», в частности, Бортник призвал жителей Кривого Рога и Днепропетровска «задуматься о переезде».

Незадолго до этого американское агентство Bloomberg выяснило, что поставки оружия Вооруженным силам Украины в 2025 году могут оказаться под угрозой из-за нехватки денег у союзников Киева.

Ранее Макрон заявил, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения.

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Операция на Украине
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