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Российский морпех рассказал, что ВСУ применяют в приграничье «растяжки-треугольники»

Морпех «Шмель»: ВСУ используют в Курской области «растяжки-треугольники»

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют специальные устройства для дистанционного минирования. Об этом РИА Новости сообщили военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты.

По словам собеседников агентства, украинцы сбрасывают с дрона растяжки.

«Они приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают все три», — сказал боец с позывным «Шмель».

Во время штурма одной из лесопосадок в Курской области российские военные нашли такие растяжки, их удалось обезвредить саперу подразделения с позывным «Инженер».

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Курской области.

27 сентября сообщалось, что российские морпехи хитростью сумели захватить позицию ВСУ в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения.

Ранее сообщалось, что курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР.

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