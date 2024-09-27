Операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют специальные устройства для дистанционного минирования. Об этом РИА Новости сообщили военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты.

По словам собеседников агентства, украинцы сбрасывают с дрона растяжки.

«Они приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают все три», — сказал боец с позывным «Шмель».

Во время штурма одной из лесопосадок в Курской области российские военные нашли такие растяжки, их удалось обезвредить саперу подразделения с позывным «Инженер».

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Курской области.

27 сентября сообщалось, что российские морпехи хитростью сумели захватить позицию ВСУ в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения.

Ранее сообщалось, что курская пенсионерка сбежала из украинского ПВР.