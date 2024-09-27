Подполье сообщило об участии средств ПВО Румынии в отражении удара по Измаилу

Румынские средства противовоздушной обороны (ПВО) участвовали в отражении удара по городу Измаилу в Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

В ночь на 27 сентября украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. По словам Лебедева, два истребителя ВВС Румынии залетели на украинскую территорию.

Как отметил координатор подполья, румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.

Накануне Лебедев сообщал, что взрыв произошел в районе поселка Гвардейское в Одесской области. Поселок знаменит тем, что вокруг него расположены несколько военных частей и другие военные объекты, добавил он.

Он добавил, что после взрывов в этом направлении были замечены более десятка машин скорой помощи и военные машины с оборудованием для стабилизации раненых. Также после взрывов к месту ЧП полетело несколько вертолетов, предположительно, для эвакуации иностранных и украинских офицеров.

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