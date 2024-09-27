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Балицкий исключил вероятность захвата ЗАЭС

Балицкий: захват ЗАЭС со стороны ВСУ невозможен, так как ВС РФ защищают станцию

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Евгений Биятов/РИА Новости

Захват Запорожской АЭС со стороны Украины невозможен, так как российские военнослужащие защищают станцию. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, российские войска готовы к возможным попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь Днепр.

«Мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы на сегодняшний день нет», — сказал губернатор.

Балицкий подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают безопасность станции, однако глава региона добавил, что артиллерийские обстрелы и беспилотники ВСУ еще остаются угрозой для Запорожской атомной электростанции.

25 сентября сообщалось, что БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции. В результате произошедшего никто не пострадал.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль РФ.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

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