ВСУ несколько раз ударили по зданию администрации Горловки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 26 сентября, нанесли около пяти ударов с помощью беспилотника по зданию администрации Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Он опубликовал фото с последствиями атаки — остекление и фасад здания получили повреждения. Однако о пострадавших людях он не сообщил.

Также после обстрела ВСУ в Головке оказались обесточены Зайцево и поселок станции Никитовка, добавил Приходько.

Накануне во время обстрела Мариуполя дети получили ранения. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уточнил, что в их числе: три девочки и два мальчика. Школьника от 10 до 14 лет. По его словам, состояние трех подростков врачи оценивают, как тяжелое. Еще двух несовершеннолетних доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава региона обратил внимание, что после удара ВСУ разрушения зафиксировали в трех жилых дома в Петровском районе Донецка и в Горловке. Также повреждены ЛЭП и газопровод.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.