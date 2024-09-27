Боец СВО открыл дверь поклоннику жены и нанес удар ножом

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил пять лет колонии ранее судимому военному по фамилии Нагорный, который из ревности ранил ножом поклонника своей жены. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, 31 января 2024 года Нагорный вместе с супругой выпивал в гостях у знакомого. В это время его жене позвонил поклонник и сообщил, что хочет с ней встретиться. Это разозлило Нагорного и «вызвало у него чувство ревности». Вскоре в дверь позвонили, Нагорный открыл. На пороге стоял поклонник жены. Нагорный достал из левого кармана военного кителя нож и нанес удар, после чего пошел домой.

Пострадавший позвонил своим знакомым и попросил отвезти его в больницу. Он сумел добраться до дороги, где его нашли без сознания в крови. Рядом с ним находилась супруга Нагорного. Раненого положили на заднее сиденье автомобиля и повезли в больницу, супруга Нагорного поехала с ними.

Военного признали виновным по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

В качестве смягчающих обстоятельств учитывались раскаяние осужденного, наличие малолетнего ребенка, а также участие в боевых действиях. При этом командир войсковой части дал Нагорному отрицательную характеристику, но суд не стал принимать ее во внимание.

Окровавленную одежду пострадавшего суд постановил уничтожить.

Как рассказала «Газете.Ru» адвокат Нагорного Наталья Зеленева, ее подзащитный перед совершением преступления побывал в зоне СВО.

«Он был призван по мобилизации и очень крайне непродолжительное время, в течение всего нескольких дней, принимал участие в СВО. Получил контузию, был направлен для лечения в военный госпиталь в Крыму. Оттуда самовольно ушел. Прибыл в Новосибирск по месту жительства своей супруги, ну и здесь совершил тяжкое преступление», — пояснила Зеленева.

В 2017 году Нагорный уже был судим по аналогичной статье, также «за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он получил три года, но досрочно вышел из колонии.

Ранее боец СВО перед уходом на фронт избил жену, которая решила от него уйти.