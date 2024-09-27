Критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области

В подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

Где находится объект, он не уточнил.

26 сентября глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры.

25 сентября Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области. Также был поврежден газопровод и другие здания.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.