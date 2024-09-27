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В Херсонской области ВСУ обвинили в варварстве

Сальдо: Украина в варварстве заходит дальше, чем ему советует Запад

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Stringer/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в варварстве.

Он отметил, что Украина заходит даже дальше, чем ей советуют западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить.

«Это и есть варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем советуют ему западные кураторы», — сказал Сальдо.

В качестве примера глава региона напомнил об инциденте в городе Алешки. По мнению Сальдо, украинские военнослужащие целенаправленно выследили дом главного врача местной районной больницы и сбросили туда боеприпас. Он отметил, что ВСУ будут продолжать такие атаки, пока Запад поддерживает Украину.

Кроме того, Сальдо сообщил, что украинские военные пытаются высадиться на левобережье Днепра, но все эти попытки пресекаются.

До этого губернатор Херсонской области заявил, что власти региона окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял жену в результате удара ВСУ.

Ранее ВСУ повредили пищеблок больницы в Донецке.

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