На Украине были повреждены портовые объекты, включая склады западной бронетехники

В украинском Измаиле были повреждены портовые объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

Отмечается, что в том числе были повреждены склады западной бронетехники.

26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотников на предприятии «Мотор сич» в Запорожье при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500).

Днем ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о стягивании техники НАТО в Запорожье.