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Войска РВСН проведут стратегические учения

Ясненское соединение РВСН проведет командно-штабное учение

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ясненское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проведет командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны России.

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2024 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Основной частью этой проверки станет командно-штабное учение Ясненского соединения РВСН.

До этого вице-премьер Италии Маттео Сальвини, отвечая на вопрос о ядерной доктрине РФ, заявил, что не хочет и думать о применении ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин накануне предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности.

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