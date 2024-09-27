Российский бомбардировщик точным ударом уничтожил цель в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросом бомбы с УМПК поразил бронетехнику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [РФ] нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Унифицированный модуль планирования и коррекции позволяет российским бомбардировщикам наносить точные удары издалека, не заходя в зону действия украинских систем противовоздушной обороны.

До этого в Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским самолетом Су-34.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олега Игнасюка, инцидент произошел в идлибской зоне деэскалации.

Ранее хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper.