Фигурант дела о некачественных пайках пошла на сотрудничество со следствием

Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о некачественных пайках для Вооруженных сил России, признала вину и пошла на сотрудничество со следствием, заключив соглашение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст решения Басманного суда о продлении ареста Смирновой.

«Обвиняемая Смирнова и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Смирнова признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Смирнова не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — указано в решении суда.

Несмотря на соглашение и прошение защитников Смирновой, суд не разрешил изменить меру пресечения на домашний арест, и она останется в СИЗО минимум до 18 декабря.

До этого стало известно, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 год.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.