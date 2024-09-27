Вооруженные силы РФ уверенно теснят противника под Красноармейском (украинский Покровск). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — отмечается в телеграмме главы Минобороны командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады.

20 сентября Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, освободившим населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР). Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.

10 сентября Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

5 сентября Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам ВС РФ за взятие четырех населенных пунктов в ДНР: сел Пречистовка, Нетайлово, Первомайское, а также поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк).

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.