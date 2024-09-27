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Белоусов заявил об уверенном продвижении ВС РФ на одном из направлений

Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются вперед на красноармейском направлении

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Вооруженные силы РФ уверенно теснят противника под Красноармейском (украинский Покровск). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу победу», — отмечается в телеграмме главы Минобороны командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады.

20 сентября Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, освободившим населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР). Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко.

10 сентября Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

5 сентября Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам ВС РФ за взятие четырех населенных пунктов в ДНР: сел Пречистовка, Нетайлово, Первомайское, а также поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк).

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.

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