Новейшая атомная подлодка Китая затонула у пирса верфи

Новая китайская атомная подводная лодка класса «Чжоу» затонула в Ухани возле верфи China State Shipbuilding Corp., где строилась для ВМС Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета пишет, что инцидент с подводной лодкой произошел в мае или июне 2024 года — при этом неизвестно, находилось ли в этот момент на борту корабля ядерное топливо для реакторов. На тот момент, как сообщает издание, ссылающееся на расследователей из аналитического центра Heritage Foundation и спутниковые снимки, корабль с характерной Х-образной кормой находился у пирса верфи.

По мнению американских расследователей, утонувшая атомная подлодка нарушит планы Китая по наращиванию военно-морских сил. Однако ни китайское министерство обороны, ни другие официальные структуры не подтверждали затопление корабля.

До этого британская атомная подлодка с экипажем едва не утонула в Атлантическом океане.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».