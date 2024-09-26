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Стало известно о гибели военного ВВС США после удара по F-16 на Украине

«ВО»: жена инструктора США сообщила о его гибели после удара ВС РФ по F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военнослужащий Военно-воздушных сил США по имени Стивен погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала жена военного — Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, в одной из социальных сетей появилось сообщение американки, которая утверждает, что накануне на Украине погиб ее супруг. На опубликованном скриншоте девушка пишет, что Стивен согласился принять участие в программе для иностранных инструкторов.

«Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого ... Староконстантинова? Хватит. Наши люди погибают, и кто знает, где и за что?» — пишет Мелания.

Она недоумевает, почему кого-то расстроила потеря «пяти F-16», и называет таких людей «идиотами».

Многие Telegram-каналы сошлись во мнении, что данная информация является фейком.

До этого стало известно, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар из воздушной засады по двум американским истребителям F-16, поставленным Вооруженным силам Украины, которые взлетали с аэродрома Староконстантинов с опозданием. По информации военкоров, в операции задействовали четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

Позже украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о потере ВСУ четырех F-16. Он назвал произошедший удар неожиданным, не приведя никаких подробностей.

Официальной информации от Минобороны РФ по поводу произошедшего в данный момент нет.

Ранее Дания анонсировала отправку на Украину дополнительной партии F-16.

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