Счетная палата США раскрыла число обученных солдат ВСУ

Западные страны обучили у себя около 127 тыс. украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет счетной палаты США.

«Более 30 стран помогли с обучением <…> украинцев за пределами Украины», — говорится в сообщении.

В счетной палате уточнили, что Америка обучила около 16% от этого числа.

В начале сентября стало известно, что инструкторы США не смогли обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.

В конце августа стало известно, что ВСУ создают новые подразделения, в которые набирают граждан Украины, которые проживают в странах, где проходит обучение. Новые механизированные бригады численностью по 2 тыс. солдат каждая формируют с расчетом, что конфликт с РФ продолжится в 2025 году.

Ранее американский генерал заявил о нехватке опыта у пилотов ВСУ для задач на F-16.