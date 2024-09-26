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В США оценили российский дрон-базуку

Forbes: оснащенный РПГ дрон ВС РФ позволит поражать цели на большой дальности

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российский дрон, который оснастили РПГ-26 по запросу бойцов с Угледарского направления, позволит российским войскам поражать цели на большей дистанции. Об этом сообщил американский журнал Forbes.

Автор материала отметил, что гранатометом оснастили беспилотник, способный развивать скорость до 60 километров в час и переносить до 12 килограммов груза. При этом дальность полета дрона составляет 30 километров. Оснащенный им РПГ способен пробить до 440 миллиметров брони, добавил журналист.

Тем не менее, по словам автора, стрельба из «летающего РПГ» может потребовать высокой квалификации оператора.

«Ракетные установки достаточно точны, но стрельба из них с беспилотника потребует некоторой утонченности, чтобы достичь уровня точности, уже достигнутого бомбардировщиками», — пишет автор.

В конце августа Вооруженные силы (ВС) России начали испытывать в Херсонской области дроны «Сибирь», способные поднять две мины калибра 82 мм. Дальность его полета составляет до 10 километров, а с помощью камеры можно наблюдать за противником на расстоянии до 30 километров.

Ранее экипаж танка «Царь-мангал» пережил более 100 атак дронов и Javelin.

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