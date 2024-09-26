Военные Армении обстреляли позиции войск Азербайджана

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале азербайджанского министерства обороны.

По информации оборонного ведомства, обстрел произошел из крупнокалиберных пулеметов. Армянские войска расположились в районе населенного пункта Аравус Горисского района. Войска Азербайджана в это время располагались в районе села Лякятаг Джульфинского района.

«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении.

Обстрел произошел на фоне подготовки мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Утром 26 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. По мнению армянского лидера, это позволит создать стимулирующую среду для продвижения мирного процесса.

Ранее Азербайджан призвал Армению не препятствовать миру.