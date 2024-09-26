В Николаевской области уничтожен катер ВСУ

Российские войска уничтожили катер «Ярославец» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Очаково Николаевской области расчет разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец»», — говорится в сообщении.

Вражеский катер был уничтожен при помощи боеприпаса «Ланцет». Кадрами уничтожения украинской техники поделились в военном ведомстве. Информации о жертвах среди личного состава ВСУ не приводится.

26 сентября российские экипажи вертолетов Ми-28НМ авиаракетами уничтожили личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

До этого российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников.