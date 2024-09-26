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Суд арестовал экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток»

Суд в Крыму арестовал бывшего управляющего столовыми «Военторг-Восток» Саидова

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Depositphotos

Джанкойский районный суд в Крыму заключил под стражу бывшего управляющего столовыми «Военторг-Востока» Рамазана Саидова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Джанкойский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Об аресте Саидова также сообщили накануне в Главном военном следственном управление Следственного комитета России. Однако в ведомстве не уточнили, какой суд вынес экс-руководителю приговор.

По версии следствия, «Военторг-Восток» должен был организовать питание военнослужащих в Хабаровском крае в рамках контракта с Минобороны РФ. В итоге Саидов в период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го украл продукты стоимостью несколько миллионов рублей. Их экс-руководитель продавал через местные торговые точки, отметили в СК.

23 сентября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство правоохранителей и продлил срок содержания под стражей главе «Военторга» Владимиру Павлову, который обвиняется в хищении при исполнении государственных контрактов. Его арест продлится до 30 декабря.

Ранее экс-замглавы Минобороны Булгакова допросили по новому делу.

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