Российские военные ликвидировали в районе Новоукраинки радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения боевой единицы противника. РЛС П-19 «Дунай» ВСУ обнаружил расчет беспилотника Zala. В министерстве уточнили, что радиолокационную станцию уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

26 сентября в Минобороны России показали видео, на котором расчет «Ланцета» ликвидировал украинский бронетранспортер в Курской области. В Минобороны отметили, что боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ в районе лесополосы обнаружили и уничтожили военнослужащие группировки войск «Север».

22 сентября министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).