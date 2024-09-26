Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию

МО РФ: российские бойцы разбили станцию «Дунай» ВСУ в Новоукраинке

close
Karolis Kavolelis/Shutterstock

Российские военные ликвидировали в районе Новоукраинки радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения боевой единицы противника. РЛС П-19 «Дунай» ВСУ обнаружил расчет беспилотника Zala. В министерстве уточнили, что радиолокационную станцию уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

26 сентября в Минобороны России показали видео, на котором расчет «Ланцета» ликвидировал украинский бронетранспортер в Курской области. В Минобороны отметили, что боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ в районе лесополосы обнаружили и уничтожили военнослужащие группировки войск «Север».

22 сентября министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показан процесс уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами