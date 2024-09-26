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Тульский бронежилет «Оберег» выдержал очередь из пулемета «Печенег».

«Ростех»: бронежилет «Оберег» выдержал очередь из пулемета «Печенег»

Бронежилет «Оберег» производства тульского завода «Октава» (входит в Ростех) на испытаниях выдержал очередь из пулемета «Печенег». Видео успешных испытаний опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«В ходе испытаний на полигоне в изделие была отстреляна очередь патронами 7,62 на 54», — отметили в сообщении.

Бронеплита выдержала все попадания. В госкорпорации подчеркнули, что при разработке «Оберега» закладывается запас прочности выше требований, указанных в ГОСТах. Бронежилет превзошел все ожидания.

Боец, одетый в «Оберег» может получить незначительную ударную травму из-за деформации задней поверхности плиты, но останется жив. По данным Ростеха, существующие на рынке аналоги подобного класса не показывают такую степень защиты, хотя стоят дороже.

Производство бронежилетов запустили весной 2023 года. Через год мощности тульского предприятия нарастили, что дало возможность кратно увеличить объем выпуска экипировки.

В начале июня стало известно, что ВС РФ получат крупную партию обновленных бронежилетов «Оберег».

Ранее военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова».

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