В материале греческого портала Bankingnews, посвященном обновленной ядерной доктрине России, упоминается «отец всех бомб» (FOAB) - самая мощная не ядерная бомба, созданная в России. Об этом пишет РИА Новости.

Автор статьи, озаглавленной »Путин шокирует Запад: у России есть ядерное оружие и все виды оружия, чтобы сокрушить врага», сравнивает разрушительную силу FOAB с ядерным оружием.

В статье подчеркивается, что выступление президента России Владимира Путина на заседании Совета Безопасности РФ 25 сентября, касающееся обновления ядерной доктрины, стало «последним предупреждением» для Запада.

Портал связывает эту публикацию с заявлением о готовности США предоставить Украине возможность наносить удары по территории России, используя оружие, не произведенное в США.

В статье подробно описывается выступление Путина, а также приводятся сведения о самых мощных видах российского вооружения, включая FOAB, подчеркивая, что публичные заявления президента России направлены на демонстрацию решимости и предупреждение Запада.

Накануне Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал обновление ядерной доктрины Российской Федерации безответственным шагом со стороны Москвы.

Ранее генерал Соболев объяснил, против кого направлена обновленная ядерная доктрина РФ.