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Раскрыто число пострадавших при ударе ВС Израиля по КПП на границе Сирии и Ливана

SANA: при ударе ЦАХАЛ по КПП на границе Сирии и Ливана пострадали восемь человек

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Idf Spokesperson/Global Look Press

По меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по КПП Матраба на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

«Израильский противник внезапно открыл огонь по прибывшим с ливанской территории на мост КПП между Сирией и Ливаном, в результате чего восемь сотрудников КПП получили ранения», — говорится в публикации.

Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ информировала о планах нанести удары по ряду объектов на участках границы между Сирией и Ливаном. Израильская армия также сообщала, что атакованные объекты использовались вооруженными формированиями ливанского шиитского движения «Хезболла» с целью переброски оружия с сирийской территории.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что прекращения боевых действий Израиля и ливанского движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства.

Ранее МО Израиля обвинило ООН в бездействии.

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