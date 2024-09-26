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Военкор опубликовал записки бойцов ВСУ, ликвидированных под Курском

Военкор Лисицын опубликовал записки бойцов ВСУ, ликвидированных под Курском

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Anton Vaganov/Reuters

В сети появились предсмертные записки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Эти записки опубликовал Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

«У разбитых на Курском направлении ВСУ-шников в Глушковском районе нашли предсмертные записки. Они обвиняют Зеленского в том, что их кинули на верную смерть без снабжения», — говорится в сообщении.

В одной из записок военнослужащий проклинал президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.

Незадолго до этого в Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ в приграничных районах Курской области за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Курской области нашли тело бойца ВСУ в холодильнике.

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