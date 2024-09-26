В Казахстане пройдут военные учения ОДКБ

Контингенты стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направились на учения в Казахстан. Об этом сообщили в Telegram-канале ОДКБ.

«В период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», совершают перегруппировку в Казахстан», — говорится в сообщении.

В ОДКБ уточнили, что в учениях примут участие военные Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Мероприятия пройдут на полигоне «Берег». Руководить учениями будет командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

7 сентября начались командно-штабные учения сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2024». Они прошли на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. В учениях задействовали около 1500 военнослужащих и до 300 единиц военной и специальной техники, включая авиацию, беспилотники, боевые катера и средства противовоздушной обороны.

Ранее замгенсека СНГ назвал дату встречи высших лиц СНГ, ОДКБ и ШОС в Москве.