Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

За прошедшие сутки российские войска отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе ВСУ. Противник потерял порядка 40 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого украинский десантник попал в российский плен и рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике началась острая нехватка боеприпасов и командиров.

Другой пленный солдат ВСУ заявил, что украинское командование тратит все имеющиеся у него силы на Курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами