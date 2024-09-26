За прошедшие сутки российские войска отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь и Медвежье», — говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе ВСУ. Противник потерял порядка 40 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого украинский десантник попал в российский плен и рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике началась острая нехватка боеприпасов и командиров.

Другой пленный солдат ВСУ заявил, что украинское командование тратит все имеющиеся у него силы на Курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в ДНР.