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Байден решил передать Киеву дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней

Байден распорядился передать Киеву дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден поручил Минобороны Соединенных Штатов передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней для «усиления ПВО». Об этом заявила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Я поручил отремонтировать и поставить Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot, а также дополнительные ракеты для этих систем», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Также Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий. Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет».

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.

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