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Эксперт оценил вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины

Политолог Михайлов: Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаки НАТО

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Министерство обороны РФ

Атака со стороны Украины вряд ли спровоцирует Россию на ответные действия с применением ядерного оружия. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360».

«Скорее всего, масштабный ответ будет в случае атаки со стороны стран НАТО. Со стороны Украины такое возможно вряд ли», — оценил эксперт.

Комментируя предложение президента России Владимира Путина изменить ядерную доктрину, Михайлов отметил, что даже после использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) баллистических ракет ATACMS Москва, вероятно, может воздержаться от применения ядерного оружия.

По словам политолога, Киев передавал Вашингтону и Лондону списки целей, которые подходят для удара дальнобойными ракетами. Однако подтверждения того, что ВСУ имеют на вооружении такое количество снарядов, чтобы самим ударить по ним, нет.

Также Михайлов выразил мнение, что Путин предупреждает Запад, что «любые попытки удара по России, в том числе с помощью той же самой Украины, приведут к ответу и ударам по базам НАТО».

25 сентября российский лидер предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия и рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, в котором принимает участие или поддерживает ядерная страна.

Ранее в США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину.

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