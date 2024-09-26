Эскалация боевых действий на Украине может усиливаться вплоть до выборов президента Соединенных Штатов в ноябре. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом), передает РИА Новости.

«Октябрь-ноябрь — будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — предположил он.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «План победы» президента Украины Владимира Зеленского является опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт.

Он напомнил, что именно Украина под нажимом Британии вышла из переговоров с Россией, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. Если бы тогда Киев довел дело до конца, то конфликт бы завершился, считает депутат.

При этом он назвал профанацией «саммиты мира» по Украине, поскольку «мир не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам». Слуцкий подчеркнул, что Россия достигнет целей специальной военной операции, и никакие «планы» Зеленского этому не помешают.

Ранее стало известно, какие пункты Зеленский включил в свой «план победы».