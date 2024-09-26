На Западе рассказали о положении ВСУ в районе Покровска и Угледара

Российские войска вплотную подошли к Покровску в Донецкой народной республике. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Отмечается, что российские военные продолжают наступать по всей линии фронта в Донбассе. Украинские военные называют Угледар самым нестабильным участком фронта, там российские военные заняли близлежащие шахты и почти взяли город в кольцо.

«Если им удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении», — пояснил старший лейтенант 72-й механизированной бригады ВСУ Дмитрий.

Он добавил, что украинские солдаты продолжают держаться в городе.

До этого российский офицер с позывным «Витязь», участвующий в освобождении Угледара, заявил, что украинские подразделения пытаются удержаться в городе, так как не знают, что происходит рядом, находясь в информационном вакууме.

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