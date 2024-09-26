В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем Telegram-канале сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры.

«Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной», — поделилась Онищук.

Она пояснила, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения города.

Онищук не уточнила, какой именно объект был поврежден.

До этого руководитель областной администрации Виталий Ким сообщал, что один из объектов энергетической инфраструктуры Николаевской области Украины получил повреждения в результате удара российских войск, часть региона обесточило.

В ночь на 24 сентября удары наносились по объектам энергетики в Полтавской области. В результате произошедших взрывов без света остались 20 населенных пунктов, сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».