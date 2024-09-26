Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ивано-Франковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Онищук: в Ивано-Франковской области поврежден объект критической инфраструктуры

close
Anna Voitenko/Reuters

Глава военной администрации региона Светлана Онищук в своем Telegram-канале сообщила о повреждении объекта критической инфраструктуры.

«Поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города частично осталась обесточенной», — поделилась Онищук.

Она пояснила, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения города.

Онищук не уточнила, какой именно объект был поврежден.

До этого руководитель областной администрации Виталий Ким сообщал, что один из объектов энергетической инфраструктуры Николаевской области Украины получил повреждения в результате удара российских войск, часть региона обесточило.

В ночь на 24 сентября удары наносились по объектам энергетики в Полтавской области. В результате произошедших взрывов без света остались 20 населенных пунктов, сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами