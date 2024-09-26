На западе Украины произошли взрывы в районе военного аэродрома

Новые взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Отмечается, что взрывы зафиксированы в городе Староконстантинове, на востоке которого расположен военный аэродром.

Также сообщалось о серии взрывов в ночь на 26 сентября в Киеве. В городе действовала воздушная тревога.

До этого глава подчиненной Украине областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.