В Киеве снова слышны взрывы

В Киеве в пятый раз за ночь раздалась серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».

Подробности не приводятся. В настоящее время в Киеве и ряде областей действует воздушная тревога.

Примерно в 6:00 мск сообщалось, что столице Украины произошла серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

23 сентября очередной случай поджога микроавтобуса, принадлежавшего украинским военным, был зафиксирован в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Накануне очевидцы сообщали о взрыве.

Ранее в подполье сообщили, что бойцов ВСУ сжигают в крематории.