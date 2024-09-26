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Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова прятал свое имущество

Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял его на знакомых

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигурант дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял его на знакомых для того, чтобы избежать обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Установлено, что обвиняемый скрывал имущество», — указано в документах суда.

Для того, чтобы избежать ответственности, фигурант уголовного дела распределял средства, в том числе приобретая автомобили и другой транспорт, который был зарегистрирован впоследствии на родных и доверенных лиц. При этом эти средства были получены преступным путем, говорится в документах.

До этого стало известно, что один из фигурантов дела бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, так как действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. По мнению экс-чиновника, уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.

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