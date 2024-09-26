Ликвидированных на поле боя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигают в полевом крематории, скрывая пропажу органов. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в Николаев крематорий привезли шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено, сами военные числятся без вести пропавшими, отметил Лебедев.

До этого Лебедев рассказал, как подпольщики из города Люботин в Харьковской области передали ему информацию о работе передвижного крематория. Местные жители жалуются на запахи, напоминающие жженую резину, паленую шкуру и перья. Также жители Люботина сообщили о заселении солдат ВСУ в пустующие дома и квартиры.

В мае прошлого года сообщалось, что сотрудники украинской госслужбы медицины катастроф в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее пленный рассказал о нехватке у ВСУ командиров и боеприпасов.