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Российские волонтеры были вынуждены прятаться от дронов-камикадзе ВСУ

Волонтеры, эвакуировавшие людей в Курской области, прятались от дронов ВСУ

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Ashley Chan/Global Look Press

Волонтеры «Народного фронта», эвакуировавшие людей в Глушковском районе Курской области, прятались от дронов и обстрелов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя исполкома «Народного фронта» Владимира Тараненко.

«В Теткино ситуация осложнилась, стала намного горячее, когда с ребятами заезжали эвакуировать людей, приходилось полежать под деревьями, потому что в эти моменты летели дроны, летела артиллерия», — рассказал Тараненко.

До этого посол МИД России Родион Мирошник заявил, что у российской стороны есть поименный список граждан, которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен в Курской области.

Мирошник представил доклад о вторжении ВСУ на территорию России. В нем, в частности, говорится, что украинские войска создавали в ряде оккупированных районов Курской области нечто наподобие концлагерей, в которые насильно сгоняли мирных граждан.

Ранее Минобороны РФ назвало потери ВСУ в Курской области с момента вторжения.

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