Отряд польских военнослужащих в составе отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный в Богуславке Харьковской области, был уничтожен ударом российской боевой авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигму.

«Бомбардировочной авиацией в результате прямого попадания четырех авиационных бомб с УМПК уничтожен пункт временной дислокации <...>, располагавшийся в административных зданиях населенного пункта Богуславка», — сообщил Бигма.

Он добавил, что потери среди польских военнослужащих ВСУ составили до 40 бойцов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что поляки, служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несут тяжелые потери в Курской области, потому что не сдаются в плен, в отличие от других иностранцев на службе ВСУ.

Речь идет о так называемых «отпускниках» — кадровых военнослужащих польской армии, взявших официальный отпуск и неофициально поехавших воевать на Украину в составе украинских подразделений и частей. При этом, как пояснил Дандыкин, такие «отпускники» служат отдельно.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили иностранцев из Курской области.