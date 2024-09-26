В столице Украины произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Информация о первых взрывах появилась в 1:42 мск. Подробности произошедшего издание не уточняет.

Накануне взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

До этого глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

23 сентября очередной случай поджога микроавтобуса, принадлежавшего украинским военным, был зафиксирован в Киеве. Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. Накануне очевидцы сообщали о взрыве.

Ранее в Одессе произошли взрывы.