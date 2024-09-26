Алаудинов заявил, что ВСУ испытывают большие трудности в Курской области

Российские войска наносят вторгшимся в Курскую область украинским подразделениям тяжелое огневое поражение, и ВСУ постоянно несут потери на Курском направлении. Об этом в Telegram-канале заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — заявил Алаудинов.

По словам генерала, на некоторых позициях украинские войска находятся в настолько тяжелом положении, что вынуждены позиции и отходить.

До этого помощник президента России, секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин заявил, что в ближайшее время территория Курской области будет освобождена.

По словам помощника главы государства, «нет никаких сомнений» в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выдавлены из российского региона. С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.