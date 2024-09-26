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В ВСУ признали проблемы на Красноармейском направлении

Генштаб ВСУ заявил о тяжелом положении на Красноармейском направлении

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о тяжелом положении на Красноармейском (Покровском) направлении. О сложном положении украинских войск сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.

«Горячее всего на Покровском направлении», — сообщается в документе, размещенном в социальных сетях.

Российские войска провели серию успешных наступательных операций после того, как в феврале 2024 года была освобождена Авдеевка, бои за которую продолжались с 2022 года. После Авдеевки, в апреле ВС РФ освободили Очеретино и продолжили расширять зону контроля над территорией к западу от Донецка. Затем, после битвы за населенный пункт Прогресс, российские войска в ходе летних боев вышли в тыл украинским подразделениям возле Нетайлово и Красногоровки и в данный момент находятся на расстоянии менее десяти километров от города Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого на Украине раскрыли последствия для экономики в случае сдачи Покровска.

Ранее власти Покровска заявили, что ВС РФ подошли вплотную к городу.

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Операция на Украине
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