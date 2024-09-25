В деле Тимура Иванова не обнаружили намеренных задержек

Басманный суд не обнаружил волокиту в расследовании дела бывшего заместителя главы министерства обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении срока ареста.

«Cуд приходит к выводу о том, что с момента возбуждения настоящего уголовного дела следствием был выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем судом не установлено, что следствие организовано неэффективно или по делу допущена волокита», — указано в постановлении.

Разбирательство было проведено из-за поданного в суд постановления о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу.

До этого явка с повинной появилась в уголовном деле экс-замглавы минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова по делу о получении взяток в особо крупном размере. Будучи заместителем министра обороны РФ, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее предприниматель Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра Иванову.