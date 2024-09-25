Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что Киев больше не способен воевать прежними темпами. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше», — заявил Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что украинский лидер фактически сообщает, что его страна «не может более воевать так, как сейчас», более того, Украина «почти исчерпала свои ресурсы».

По словам эксперта, Зеленский, несмотря на эти заявления, продолжает говорить о своем «плане победы». Меркурис отметил, что согласно этому плану, членство Украины в НАТО якобы поможет ей выйти из конфликта победителем. Эксперт заключил, что в настоящее время мало кто «все еще верит, что нечто подобное может произойти».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что поездка Зеленского в США выглядит как «ожидаемое и очевидное фиаско». Более того, подготовленный главой государства «план победы» не подходит Вашингтону.

Ранее «план победы» Зеленского назвали путем к новой мировой войне.