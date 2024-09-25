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Бывший подчиненный Тимура Иванова был задержан после возвращения из Китая

Экс-подчиненного Тимура Иванова Филатова задержали после возвращения из КНР

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Антон Филатов, который является бывшим руководителем нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний и экс-подчиненным бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, был задержан по прилете из КНР, куда он ездил в командировку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«С разрешения следователя выезжал за пределы РФ, откуда всегда возвращался, включая командировку в Китай, по возвращении из которой был препровожден в суд [для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу]», — сказано в документах.

В них также говорится, что Филатов, как заявляла его защита, выезжал в командировку в КНР с разрешения следователя в апреле 2024 года. При этом следователь не давал ему разрешения на выезд в эту страну.

25 сентября Басманный суд Москвы продлил Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря.

Басманный суд столицы санкционировал арест Филатова в апреле. Ему вменяют обвинение в рамках нарушения четвертого пункта статьи 160 УК РФ, которая звучит как присвоение или растрата в особо крупном размере.

В 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова.

Ранее по делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре Москвы.

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