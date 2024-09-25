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Верховный суд РФ признал законным приговор офицеру, работавшему на ГУР Украины

Верховный суд РФ: утвержден приговор офицеру, работавшему на ГУР Украины

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Верховный суд России утвердил приговор офицеру Эльнару Камалову, который сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в суде.

По версии следствия, мужчина занимался штабной работой в воронежской воинской части и передавал сведения сотрудникам ГУР Минобороны Украины, которые его завербовали. За отправленные данные он получал денежное вознаграждение на банковский счет.

В октябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Камалова к 12 годам и шести месяцам лишения свободы за государственную измену (статья 275 УК РФ). Верховный суд РФ оставил это решение без изменения.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка по подозрению в помощи украинским спецслужбам. Он следил за автомобилями российских военнослужащих по заданию украинских спецслужб и получал за это деньги.

А в Ростове задержали женщину, которая финансировала ВСУ. Она направляла деньги на оптические прицелы, экипировку и другие вещи, в том числе и дроны, которые в последствии били по российским городам.

Ранее россиянина осудили за попытку работать на иностранную разведку ради жизни в Польше.

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