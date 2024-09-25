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Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области

МО РФ: Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что атаку по целям вели модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования.
Выполнив боевое задание, экипажи вернулись на аэродром.

23 сентября российский вертолет ударил по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выпуска ракет вертолет вернулся на площадку вылета.

Днем ранее российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и цеха по производству беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141-м районе.

Ранее Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины «умными» бомбами с УМПК.

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