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Армия Израиля атаковала разведывательные пункты «Хезболлы»

ЦАХАЛ атаковал 60 разведывательных пунктов «Хезболлы» в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 60 объектов в Ливане, которые относились к разведывательной инфраструктуре движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Были уничтожены инструменты сбора разведданных, командные центры и дополнительная инфраструктура, используемая противником для построения разведывательной ситуационной оценки», — говорится в публикации.

В тот же день ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад для выполнения задач на северном фронте. В армейской пресс-службе рассказали, что такое решение позволит продолжить борьбу с «Хезболлой», а также защитит граждан Израиля и создаст условия для безопасного возвращения жителей севера страны в свои дома.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции», которая направлена против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против движения получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы».

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