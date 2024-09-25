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ВС РФ уничтожили взвод ВСУ при попытке прорыва в Угледар на БМП

Коц: российские войска уничтожили взвод ВСУ на БМП под Угледаром

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы ликвидировали взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался прорваться на боевой машине пехоты (БМП) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он подчеркнул, что украинские солдаты пытались атаковать с западной стороны Угледара, в районе села Богоявленка, но были уничтожены силами разведчиков 29-й армии Восточного военного округа. На опубликованных кадрах видно, как дрон сбрасывает боеприпас на бронетехнику противника и происходит взрыв.

«Противник сейчас пытается контратаковать <…> на юго-восточном фланге Угледара, чтобы вытеснить наших штурмовиков», — добавил Коц.

Военкор обратил внимание, что все попытки ВСУ оказались тщетны, бойцы ВС РФ зачищают «этаж за этажом». Коц также отметил, что сражающиеся в районе Угледара российские солдаты сообщают, что украинцы «сильно огрызаются».

Накануне стало известно, что в Курской области ВСУ потеряли контроль над 12-ю населенными пунктами, которые они ранее захватили. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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